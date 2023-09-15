СМИ: Армия России ударила по месту хранения ракет Storm Shadow под Хмельницким

Российские военные ударили по украинскому военному объекту в Хмельницкой области, предварительно, в результате атаки уничтожено место хранения ракет Storm Shadow и SCALP. Об этом пишет «Военное обозрение».

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По данным портала, силы РФ нанесли удары в Староконстантинове.

«В этом городе располагается военный аэродром, на котором противник наладил интеграцию ... Storm Shadow с самолетами советской разработки», — отмечается в сообщении.

Российские силы ударили по объекту дронами-камикадзе, отмечает «Свободная пресса».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Кроме того, хлопки прозвучали в Винницкой области, пишет RT.

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Фото: telegram.org
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