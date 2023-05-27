СМИ: Армия России прорывает оборону ВСУ в Марьинке
Российские военные прорывают оборону армии Украины в Марьинке. Об этом пишет «Русская весна».
Портал, ссылаясь на украинских военных аналитиков, отмечает, что силы РФ применяют на этом участке авиацию и танки. Ситуация в Марьинке остается крайне тяжелой для ВСУ. Российские бойцы ведут активные наступательные операции по нескольким направлениям.
«Атакуя с территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ "Агроресурс", армия России снова продвинулась вперед, заняв украинский опорник», — отмечается в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, российские силы бьют по позициям противника у населенных пунктов Георгиевка и Победа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу
- СМИ: Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде
- Неизвестный устроил стрельбу на трассе Хабаровск — Владивосток
- Рогов: Запад толкает Зеленского на страшные преступления против России
- СМИ: Армия России прорывает оборону ВСУ в Марьинке
- Бывший генпрокурор Украины признал полный контроль России над Артемовском
- Россия наступает под Марьинкой в ДНР, в ЛНР – перебои с водой
- СМИ: Россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции
- В Погранслужбе ФСБ заявили о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах
- Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru