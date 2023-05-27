СМИ: Армия России прорывает оборону ВСУ в Марьинке

Портал, ссылаясь на украинских военных аналитиков, отмечает, что силы РФ применяют на этом участке авиацию и танки. Ситуация в Марьинке остается крайне тяжелой для ВСУ. Российские бойцы ведут активные наступательные операции по нескольким направлениям.

«Атакуя с территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ "Агроресурс", армия России снова продвинулась вперед, заняв украинский опорник», — отмечается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, российские силы бьют по позициям противника у населенных пунктов Георгиевка и Победа.

