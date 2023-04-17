СМИ: 12 украинских боевиков сдались в плен четырем бойцам «Вагнера»

Как сообщил сотрудник ЧВК корреспонденту Дмитрию Астраханю, украинские войска при отступлении бросают тела погибших, а также оставляют раненых. Боец поделился, что уговаривал брошенных солдат ВСУ сдаться в плен.

«Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети". <...> Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышли, а мы вчетвером», — рассказал сотрудник «Вагнера».

Собеседник «Известий» добавил, что у пленных было очень много оружия, в том числе трофейного, боекомплектов и гранат.

Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили о расстреле украинскими силовиками двух мирных жителей Артемовска во время «зачистки» дома, напоминает «Свободная пресса».

