СМИ: 12 украинских боевиков сдались в плен четырем бойцам «Вагнера»
Двенадцать военных ВСУ сдались в плен четырем бойцам частной военной компании «Вагнер» в Артемовске. Об этом пишут Известия.
Как сообщил сотрудник ЧВК корреспонденту Дмитрию Астраханю, украинские войска при отступлении бросают тела погибших, а также оставляют раненых. Боец поделился, что уговаривал брошенных солдат ВСУ сдаться в плен.
«Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети". <...> Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышли, а мы вчетвером», — рассказал сотрудник «Вагнера».
Собеседник «Известий» добавил, что у пленных было очень много оружия, в том числе трофейного, боекомплектов и гранат.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили о расстреле украинскими силовиками двух мирных жителей Артемовска во время «зачистки» дома, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru