Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 77 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Луганской республики, Запорожской и Херсонской областей. Также средства ПВО перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено почти 13,4 тысячи украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.

В воскресенье ведомство сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области. Попытка украинской атаки пресечена около 11:00 мск, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны РФ

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