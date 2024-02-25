Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 77 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Луганской республики, Запорожской и Херсонской областей. Также средства ПВО перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено почти 13,4 тысячи украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.
В воскресенье ведомство сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области. Попытка украинской атаки пресечена около 11:00 мск, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников
- Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей
- Тутта Ларсен заподозрила у Ивана Урганта шизофрению из-за молчания об СВО
- Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии в интересах НАТО
- СМИ: Партнеры США расценивают введение вторичных санкций как превышение полномочий
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник
- Путин: Крым - неотъемлемая часть России
- Собянин: К 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов
- Зеленский сделал заявление об ударах по России
- В Шри-Ланке решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru