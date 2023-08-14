«Швабе» представил новые разработки на форуме «Армия-2023»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех представил более 70 экспонатов.

Среди них беспилотный летательный аппарат вертолетного типа для разведки и целеуказания. Кроме того, демонстрируются макет тепловизионного прицела для противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Э» и тепловизионный канал для обзора местности, обнаружения и распознавания целей на земле, на воде и в воздухе.

На выставке можно ознакомиться и с целой линейкой оптических, призматических и коллиматорных прицелов. В частности, моделями малой кратности ПП1 и ПП3. Их преимущество в модульной конструкции, которая позволяет устанавливать оптику на разные виды оружия. Среди спортивных новинок холдинга – единственный отечественный лазерный симулятор, состоящий из пистолета и сенсорной мишени, а также биатлонная мишень для стрельбы из пневматического оружия. Из медицинской и аналитической техники на выставке размещены аппарат искусственной вентиляции легких с модулем электроимпедансной томографии АИВЛ-01, единственный отечественный многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01, а также обновленный микроскоп МБС-10М с функцией трехмерной визуализации.

Кроме того, гражданское направление представлено облегченными зеркалами из карбида кремния и ситалла, заготовками из германия и другими разработками. Экспозицию холдинга составляет продукция Центрального конструкторского бюро «ФОТОН», Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Красногорского завода им. С. А. Зверева, Государственного научного центра РФ НПО «Орион», Новосибирского приборостроительного завода, предприятия «ГЕРМАНИЙ», Московского завода «САПФИР», Лыткаринского завода оптического стекла, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Вологодского оптико-механического завода, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и компании «Швабе-Москва». Также участие в форуме принимают представители НПО ГОИ им. С. И. Вавилова.

