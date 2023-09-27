Шойгу заявил, что за месяц уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley

В сентябре на Украине уничтожено несколько единиц западной техники, которую поставляли Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем

По его словам, российским бойцам удалось уничтожить семь американских бронемашин Bradley, 77 артиллерийских систем М777 производства США, 51 самоходную артиллерийскую установку из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов.

За месяц военные России поразили два немецких танка Leopard и танк Challenger британского производства.

Ранее российские бойцы рассказали, как уничтожили танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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