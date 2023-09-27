Шойгу заявил, что за месяц уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley
В сентябре на Украине уничтожено несколько единиц западной техники, которую поставляли Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
По его словам, российским бойцам удалось уничтожить семь американских бронемашин Bradley, 77 артиллерийских систем М777 производства США, 51 самоходную артиллерийскую установку из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов.
За месяц военные России поразили два немецких танка Leopard и танк Challenger британского производства.
Ранее российские бойцы рассказали, как уничтожили танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конгресс США: на счет Байдена поступали деньги из Китая
- Шойгу заявил, что за месяц уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley
- В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена
- СМИ: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию
- Американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд
- В Конгрессе США призвали положить конец конфликту на Украине
- Байден едва не упал на трапе самолета
- Ходаковский попал под обстрел в ДНР
- В США заявили, что украинский конфликт может распространиться на Польшу и Германию
- В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru