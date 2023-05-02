Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают уничтожать вооружение, которое Украине поставляют страны Запада, сообщает РИА Новости.

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 15 тысяч военных за месяц

В ходе селекторного совещания глава военного ведомства рассказал, что за апрель Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 430 танков и других бронемашин, а также 18 реактивных систем залпового огня, 225 артиллерийских орудий и миномётов.

«Наши военнослужащие уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов», - добавил министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не планирует публиковать данные о потерях ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФСергей Шойгу

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