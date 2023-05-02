Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают уничтожать вооружение, которое Украине поставляют страны Запада, сообщает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания глава военного ведомства рассказал, что за апрель Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 430 танков и других бронемашин, а также 18 реактивных систем залпового огня, 225 артиллерийских орудий и миномётов.
«Наши военнослужащие уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов», - добавил министр.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не планирует публиковать данные о потерях ВСУ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- В Демократической республике Конго прошла акция «Бессмертный полк»
- СМИ сообщили подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
- Ученые научили нейросеть «читать» мысли человека через МРТ
- Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
- Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину
- Tinder уйдет из России до конца июня
- «Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая
- Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники
- Умер модельер Валентин Юдашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru