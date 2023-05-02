Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники

В ходе селекторного совещания глава военного ведомства рассказал, что за апрель Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 430 танков и других бронемашин, а также 18 реактивных систем залпового огня, 225 артиллерийских орудий и миномётов.

«Наши военнослужащие уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов», - добавил министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не планирует публиковать данные о потерях ВСУ, сообщает RT.

