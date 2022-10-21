Шойгу вручил Золотые Звезды героям СВО на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медали Героя России за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что церемония прошла в Национальном центре управления обороной, высшие государственные награды получили российские офицеры, проявившие героизм при выполнении задач СВО.
«Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России - присвоено каждому из вас... Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране», - заключил Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому старшему лейтенанту Александру Попову было присвоено звание Героя России посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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