Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона
Глава Минобороны Сергей Шойгу проведет телефонные переговоры американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского министерства.
«18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что беседа состоится по инициативе американской стороны.
Ранее Шойгу в ходе рабочей поездки в Дамаск встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудил военно-техническое сотрудничество и борьбу с терроризмом, напоминает «Свободная пресса».
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