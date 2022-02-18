Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона

Глава Минобороны Сергей Шойгу проведет телефонные переговоры американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского министерства.

Шойгу обсудил по телефону вопросы безопасности с министром обороны США

«18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что беседа состоится по инициативе американской стороны.

Ранее Шойгу в ходе рабочей поездки в Дамаск встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудил военно-техническое сотрудничество и борьбу с терроризмом, напоминает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:Телефонный РазговорПентагонСергей Шойгу
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