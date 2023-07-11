Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Татарстане, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что министр посетил АО «Ремдизель», автозавод «КАМАЗ», Казанский вертолётный завод, «Казанский оптико-механический завод», Казанский авиационный завод им. С.Горбунова.
«Всё идёт по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», - отметил Шойгу, поблагодарив коллективы предприятий за эффективную работу.
Также глава оборонного ведомства поручил главному автобронетанковому управлению министерства рассмотреть вопрос о формировании с «КАМАЗом» рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.
Ранее на Казанском авиазаводе министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что в 2023 году Вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг: НАТО начала готовить и тренировать войска Украины еще в 2014 году
- Шойгу допустил применение кассетных боеприпасов против ВСУ
- Шойгу: Российские военные продвинулись на 1,5 км на Краснолиманском направлении
- СМИ: страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс
- Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
- Ракова рассказала о программе Московского урбанистического форума в Гостином дворе
- Си Цзиньпин понадеялся на визит Путина в Китай в октябре
- «Формула 1»: Даниэля Риккардо взяли в Alpha Tauri вместо Ника де Вриса
- В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки
- «Мосгаз» опроверг информацию о взрыве газовой плиты в квартире в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru