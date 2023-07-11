Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

В сообщении говорится, что министр посетил АО «Ремдизель», автозавод «КАМАЗ», Казанский вертолётный завод, «Казанский оптико-механический завод», Казанский авиационный завод им. С.Горбунова.

«Всё идёт по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», - отметил Шойгу, поблагодарив коллективы предприятий за эффективную работу.

Также глава оборонного ведомства поручил главному автобронетанковому управлению министерства рассмотреть вопрос о формировании с «КАМАЗом» рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Ранее на Казанском авиазаводе министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что в 2023 году Вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, передает «Радиоточка НСН».

