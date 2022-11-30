Шойгу призвал применять перспективные вооружения в рамках спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости применять создаваемые перспективные системы вооружения в ходе спецоперации на Украине. Об этом глава военного ведомства сообщил на заседании коллегии министерства.
«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Кроме того, глава Минобороны рассказал, что в рамках спецоперации армия России тестирует новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.
«Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», — подчеркнул Шойгу.
Также с учетом опыта спецоперации совершенствуется контрбатарейная борьба, добавил министр.
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