Шойгу призвал применять перспективные вооружения в рамках спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости применять создаваемые перспективные системы вооружения в ходе спецоперации на Украине. Об этом глава военного ведомства сообщил на заседании коллегии министерства.

В России согласовали графики поставок вооружения в армию

«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Кроме того, глава Минобороны рассказал, что в рамках спецоперации армия России тестирует новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.

«Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», — подчеркнул Шойгу.

Также с учетом опыта спецоперации совершенствуется контрбатарейная борьба, добавил министр.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеМинобороны РФСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры