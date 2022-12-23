Шойгу прибыл с рабочим визитом в Ижевск

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой в зоне СВО

«Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа», — цитирует Марковскую ТАСС.

В частности, Шойгу проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников», выпускающего высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.

Ранее министр обороны проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса». Шойгу проверил условия размещения военных в пунктах временной дислокации и военную технику, пишет RT.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ИжевскМинобороны РФСергей Шойгу
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