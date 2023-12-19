Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского бойца

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца Романа Рудакова, который оставил ее на стене дома в Марьинке, сообщает «РЕН ТВ».

Он попросил «позаботиться о матери, сестре и брате». Как отметили в военном ведомстве, Рудаков вместе с товарищами принял в Марьинке неравный бой.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

