Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского бойца
19 декабря 202300:01
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца Романа Рудакова, который оставил ее на стене дома в Марьинке, сообщает «РЕН ТВ».
Он попросил «позаботиться о матери, сестре и брате». Как отметили в военном ведомстве, Рудаков вместе с товарищами принял в Марьинке неравный бой.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru