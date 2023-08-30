Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд СВО

В сообщении говорится, что в ходе поездки на одно из предприятий концерна «Алмаз-Антей» он проверил выполнение гособоронзаказа и повёл совещание, в котором приняли участие руководители предприятия и профильных органов военного управления.

«Шойгу поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции», - указали в ведомстве.

Министр отметил, что в ходе СВО важнейшая роль отводится «контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки всем необходимым для её ведения».

Ранее Шойгу распорядился наладить выпуск авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

