Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения для нужд специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба военного ведомства.

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В сообщении говорится, что в ходе поездки на одно из предприятий концерна «Алмаз-Антей» он проверил выполнение гособоронзаказа и повёл совещание, в котором приняли участие руководители предприятия и профильных органов военного управления.

«Шойгу поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции», - указали в ведомстве.

Министр отметил, что в ходе СВО важнейшая роль отводится «контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки всем необходимым для её ведения».

Ранее Шойгу распорядился наладить выпуск авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияГособоронзаказМинобороны РФСергей Шойгу

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