Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения для нужд специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что в ходе поездки на одно из предприятий концерна «Алмаз-Антей» он проверил выполнение гособоронзаказа и повёл совещание, в котором приняли участие руководители предприятия и профильных органов военного управления.
«Шойгу поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции», - указали в ведомстве.
Министр отметил, что в ходе СВО важнейшая роль отводится «контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки всем необходимым для её ведения».
Ранее Шойгу распорядился наладить выпуск авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru