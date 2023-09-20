Шойгу показали иранские беспилотники и ракетные комплексы на выставке в Тегеране
Министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции с продукцией военно-промышленных предприятий Ирана. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее глава военного ведомства вместе с российской делегацией прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметили в Минобороны, Шойгу показали новейшее ракетное вооружение, беспилотники, средства противовоздушной обороны производства Ирана.
После посещения выставки российский министр оставил запись в книге почетных гостей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков напророчил новые торговые войны между Украиной и Евросоюзом
- Мужчина погиб при обстреле села Максимовка в Белгородской области
- Минобороны России: Миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе
- Шойгу показали иранские беспилотники и ракетные комплексы на выставке в Тегеране
- Госдуме предложили выдворять незаконно работающих мигрантов
- Два спасателя погибли при повторном обрушении после взрыва в Балашихе
- Баку: Достигнута договоренность о приостановке операции в Карабахе
- В Балашихе из-под завалов достали всех спасателей
- Песков: Россия не принимает упреки в невыполнении обязательств по Карабаху
- В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru