Шойгу показали иранские беспилотники и ракетные комплексы на выставке в Тегеране

Министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции с продукцией военно-промышленных предприятий Ирана. Об этом сообщили в Минобороны.

Шойгу: Отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень

Ранее глава военного ведомства вместе с российской делегацией прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметили в Минобороны, Шойгу показали новейшее ракетное вооружение, беспилотники, средства противовоздушной обороны производства Ирана.

После посещения выставки российский министр оставил запись в книге почетных гостей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ИранМинобороныСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры