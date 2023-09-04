Шойгу подтвердил слова Путина о провале украинского контрнаступления

По его словам, российские военные за один день подбили по шесть украинских танков на двух направлениях, в том числе Работинском.

Также министр указал, что за последние пять дней были уничтожены семь морских беспилотников ВСУ.

Шойгу отметил, что согласен со словами президента РФ Владимира Путина, который назвал контрнаступление украинской армии провалом.

«Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить... На сегодняшний день всё обстоит именно так, как сказал наш президент», — заключил глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

