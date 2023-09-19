Шойгу: Отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения в оборонной сфере между Россией и Ираном развиваются динамично.
Он обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предложил свои услуги в переговорах между Москвой и Киевом, пишет издание Newsweek. Он напомнил, что Иран неоднократно изъявлял желание выступить посредником, чтобы боевые действия на Украине прекратились. При этом политик назвал США дестабилизирующей силой, обвинив Вашингтон в поставках Киеву боеприпасов и оружия вместо того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов
- У посольства РФ в Ереване начались стычки протестующих с полицией
- Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана
- В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
- МИД Турции заявил, что Азербайджан был вынужден принимать меры по Карабаху
- Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
- Роспотребнадзор: вводить ограничения из-за COVID-19 пока не планируется
- Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха
- Шойгу: Отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично
- Глава Минздрава РФ пересел с BMW на отечественный автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru