Шойгу: Отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения в оборонной сфере между Россией и Ираном развиваются динамично.

Он обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предложил свои услуги в переговорах между Москвой и Киевом, пишет издание Newsweek. Он напомнил, что Иран неоднократно изъявлял желание выступить посредником, чтобы боевые действия на Украине прекратились. При этом политик назвал США дестабилизирующей силой, обвинив Вашингтон в поставках Киеву боеприпасов и оружия вместо того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, передает «Радиоточка НСН».

