Шойгу: Для группировок войск в зоне СВО создали резервные полки

Девять резервных полков сформированы в составе Вооруженных сил России для группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.

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«У нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки ... У нас девять резервных полков, которые готовятся», — указал Шойгу.

По словам главы Минобороны, полки постоянно пополняются военнослужащими-контрактниками.

Ранее Шойгу заявил, что в ВС России набрали 38 тысяч добровольцев, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороныСергей Шойгу

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