Шойгу: Для группировок войск в зоне СВО создали резервные полки

«У нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки ... У нас девять резервных полков, которые готовятся», — указал Шойгу.

По словам главы Минобороны, полки постоянно пополняются военнослужащими-контрактниками.

Ранее Шойгу заявил, что в ВС России набрали 38 тысяч добровольцев, пишет RT.

