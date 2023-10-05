Шойгу: Для группировок войск в зоне СВО создали резервные полки
5 октября 202311:50
Девять резервных полков сформированы в составе Вооруженных сил России для группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.
«У нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки ... У нас девять резервных полков, которые готовятся», — указал Шойгу.
По словам главы Минобороны, полки постоянно пополняются военнослужащими-контрактниками.
Ранее Шойгу заявил, что в ВС России набрали 38 тысяч добровольцев, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Событие мирового масштаба»: Песков рассказал о речи Путина на «Валдае»
- Шойгу: Для группировок войск в зоне СВО создали резервные полки
- Путин поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской железной дороги
- Учителем года-2023 стал преподаватель школы при посольстве России в Иране
- ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС
- В России предложили ввести «звезды» для общепита
- В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о президентских выборах
- Шойгу: В российскую армию набрали 38 тысяч добровольцев
- В Абхазии создадут пункт постоянного базирования ВМФ России
- Фасады Национального космического центра оформят светопрозрачными модулями
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru