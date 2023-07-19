Сальдо заявил об уничтожении крупнейшего склада ГСМ украинских войск

Удар по объекту нанесли бойцы группировки войск «Днепр».

«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска ... на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться в районе Антоновского моста, ударами артиллерии были ликвидированы более 40 солдат противника, пишет RT.

