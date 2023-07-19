Сальдо заявил об уничтожении крупнейшего склада ГСМ украинских войск

Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе села Львово. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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Удар по объекту нанесли бойцы группировки войск «Днепр».

«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска ... на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться в районе Антоновского моста, ударами артиллерии были ликвидированы более 40 солдат противника, пишет RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияРегионыВСУ

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