Сальдо заявил об уничтожении крупнейшего склада ГСМ украинских войск
Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе села Львово. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Удар по объекту нанесли бойцы группировки войск «Днепр».
«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска ... на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться в районе Антоновского моста, ударами артиллерии были ликвидированы более 40 солдат противника, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru