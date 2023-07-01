Сальдо заявил о зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста

Как отметил политик, в ночь на 1 июля спецподразделения подошли со стороны реки на лодках и провели внезапную атаку с тыла.

«К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.В боевой операции участвовали бойцы отряда "ШТОРМ", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады. Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость», — написал Сальдо, добавив, что противник был «ошеломлен и разгромлен».

Врио губернатора пообещал, что ВСУ «будут так же получать, но в большем масштабе», если попробуют продвигаться на этом участке крупными силами.

Ранее Сальдо сообщил, что российские артиллеристы ударили по военным противника, пытавшимся высадиться у Антоновского моста, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

