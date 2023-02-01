Сальдо рассказал о случаях перехода украинских солдат на сторону России
Украинские военные регулярно переходят на сторону России на херсонском участке линии фронта. Об этом рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.
При этом врио главы региона отметил, что подобные случаи не носят массового характера.
«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — рассказал Сальдо в беседе с РИА Новости.
По словам чиновника, в украинской армии существует жесткая система принуждения, здесь действуют «заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ», а также «оглушительная пропаганда», отмечает телеканал «360». Врио главы Херсонской области указал, что «наши оболваненные братья» становятся жертвами этой системы.
Ранее глава региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин заявил, что бойцы ВСУ начали переходить на сторону РФ после начала деморализации в украинской армии, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- СМИ: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства
- В Турции выступили против вхождения военных судов в Черное море
- Посол РФ заявил о противоречиях в позиции США по лабораториям на Украине
- Захарова ответила на обвинения США о нарушении Россией ДСНВ
- Захарова: Запад готовит информационную волну против Китая
- В России ввели стандарт, ограничивающий скорость движения на электросамокатах
- Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма
- Сальдо рассказал о случаях перехода украинских солдат на сторону России
- Во Франции назвали Макрона «песиком НАТО»
- Антонов: Россия сохраняет приверженность ДСНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru