Сальдо рассказал о случаях перехода украинских солдат на сторону России

При этом врио главы региона отметил, что подобные случаи не носят массового характера.

«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — рассказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, в украинской армии существует жесткая система принуждения, здесь действуют «заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ», а также «оглушительная пропаганда», отмечает телеканал «360». Врио главы Херсонской области указал, что «наши оболваненные братья» становятся жертвами этой системы.

Ранее глава региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин заявил, что бойцы ВСУ начали переходить на сторону РФ после начала деморализации в украинской армии, пишет Ura.ru.

