Сальдо рассказал о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста
Украинские военные продолжают попытки высадиться в районе Антоновского моста, российские силы методично уничтожают противника. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Сальдо отметил, что большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде. Успевшие высадиться бойцы ВСУ могут прятаться только на дачах, отрезанных от земли болотами, пишет «Свободная пресса».
«Дорога одна - от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может», — подчеркнул врио губернатора.
По словам Сальдо, украинскому командованию «человеческого ресурса не жалко», и на этот участок направляют новых бойцов взамен ликвидированных. Врио главы региона подчеркнул, что ВСУ таким образом поддерживают иллюзию своего присутствия на левом берегу Днепра, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru