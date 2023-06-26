Сальдо опроверг сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Украинские военные не закрепились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ якобы закрепились на левобережье и расширяют позиции в районе поврежденной переправы через Днепр, соединяющей населенные пункты Антоновка и Алешки.
Сальдо назвал эту информацию «ложными вбросами» украинской пропаганды.
«Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», — написал врио главы региона в своем Telegram-канале.
В то же время Сальдо допустил, что Киев продолжит посылать военных «как мясо на убой» в район Антоновского моста. Политик уверен, что российские подразделения ликвидируют силы противника.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные отбили попытки ВСУ пойти в наступление на Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru