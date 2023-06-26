Сальдо опроверг сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские военные не закрепились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо заявил, что Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ якобы закрепились на левобережье и расширяют позиции в районе поврежденной переправы через Днепр, соединяющей населенные пункты Антоновка и Алешки.

Сальдо назвал эту информацию «ложными вбросами» украинской пропаганды.

«Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», — написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

В то же время Сальдо допустил, что Киев продолжит посылать военных «как мясо на убой» в район Антоновского моста. Политик уверен, что российские подразделения ликвидируют силы противника.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные отбили попытки ВСУ пойти в наступление на Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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