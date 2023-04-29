Сальдо назвал невозможным затопление российской линии обороны водой из Днепра

Политик назвал подобные планы киевского режима «сказками». По его словам, воде не даст резко пройти вниз по течению каскад гидротехнических сооружений на реке Днепре.

«Вода разойдется по всей протяженности реки, частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

