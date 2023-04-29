Сальдо назвал невозможным затопление российской линии обороны водой из Днепра

Сценарий, при котором Киев спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях для затопления первой линии обороны армии России в Херсонской области, технически невозможен. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Политик назвал подобные планы киевского режима «сказками». По его словам, воде не даст резко пройти вниз по течению каскад гидротехнических сооружений на реке Днепре.

«Вода разойдется по всей протяженности реки, частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
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