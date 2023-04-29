Сальдо назвал невозможным затопление российской линии обороны водой из Днепра
29 апреля 202301:37
Сценарий, при котором Киев спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях для затопления первой линии обороны армии России в Херсонской области, технически невозможен. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Политик назвал подобные планы киевского режима «сказками». По его словам, воде не даст резко пройти вниз по течению каскад гидротехнических сооружений на реке Днепре.
«Вода разойдется по всей протяженности реки, частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Сальдо назвал невозможным затопление российской линии обороны водой из Днепра
- В Орловской области не будут проводить парад в День Победы
- Американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году
- Полянский сообщил об обращениях украинских беженок за помощью к России
- Президент Кипра предложил альтернативу российскому газу
- Военный эксперт Кнутов заявил об ударе РФ по базам ВСУ для срыва наступления
- СМИ: ВСУ попытались контратаковать в Артемовске
- В центре Санкт-Петербурга загорелось здание кинотеатра
- «Динамо» проиграло «Факелу» в матче к 100-летию клуба
- Беженка с Украины разделась в эфире британского ТВ
28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru