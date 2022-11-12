«Русская Весна» разместила видео с передвижением бронетехники НАТО по херсонскому фронту

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с перемещением бронированной техники НАТО по херсонской линии фронта.

Опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Противотанковые комплексы TAU («Тау») США на базе бронеавтомобилей HUMVEE («Хамви») замечены в Херсонской области, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что США продолжат оказывать помощь Украине для улучшения ее позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаСШАУкраинаРоссияХерсон
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