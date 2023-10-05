«Ростех» начал поставки в войска артиллерийских орудий «Флокс»
«Ростех» начал поставлять в подразделения Вооруженных сил РФ новейшие 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Флокс». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба госкорпорации.
Орудие создано на шасси защищенного автомобиля. «Флокс» может менять огневую позицию после нескольких выстрелов.
В «Ростехе» отметили, броня установки обеспечивает повышенную защиту военнослужащих и боезапаса.
Минобороны в конце сентября получило первую партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» в рамках выполнения гособоронзаказа. Гаубицы оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст: за 10 лет число осужденных в колониях сократилось в 2,5 раза
- Турция атаковала курдские формирования в Сирии
- «Ростех» начал поставки в войска артиллерийских орудий «Флокс»
- Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре
- Путин: ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации
- Путин: руководство России пока не определилось с будущим ЧВК
- Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат
- Контракты с Минобороны для участия в СВО заключили 335 тыс человек
- Директора фирмы задержали за взятку в два миллиона рублей
- Вучич заявил об откровенном разговоре с Зеленским в Испании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru