«Ростех» начал поставки в войска артиллерийских орудий «Флокс»

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Вучич заявил об откровенном разговоре с Зеленским в Испании

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Минобороны в конце сентября получило первую партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» в рамках выполнения гособоронзаказа. Гаубицы оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением, отмечает « Радиоточка НСН ».

В «Ростехе» отметили, броня установки обеспечивает повышенную защиту военнослужащих и боезапаса.

Орудие создано на шасси защищенного автомобиля. «Флокс» может менять огневую позицию после нескольких выстрелов.

«Ростех» начал поставлять в подразделения Вооруженных сил РФ новейшие 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Флокс». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба госкорпорации.

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