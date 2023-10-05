«Ростех» начал поставки в войска артиллерийских орудий «Флокс»

«Ростех» начал поставлять в подразделения Вооруженных сил РФ новейшие 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Флокс». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба госкорпорации.

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Орудие создано на шасси защищенного автомобиля. «Флокс» может менять огневую позицию после нескольких выстрелов.

В «Ростехе» отметили, броня установки обеспечивает повышенную защиту военнослужащих и боезапаса.

Минобороны в конце сентября получило первую партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» в рамках выполнения гособоронзаказа. Гаубицы оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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