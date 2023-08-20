Россия передаст Белоруссии еще восемь ударных вертолетов

Москва дополнительно предоставит Минску восемь ударных вертолетов Ми-35М. Об этом заявил командир 50-й смешанной авиабазы ВС РБ Владимир Скоркин, сообщило агентство Sputnik.

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Скоркин уточнил, что четыре вертолета прибудут в Белоруссию до конца 2023 года. Сроки поставки еще четырех военный не назвал.

Польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе.

Власти Польши 1 августа сообщили о нарушении белорусскими боевыми вертолетами воздушной границы республики. Минск отверг обвинения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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