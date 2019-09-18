Россия ответит США ракетой с «недостижимой дальностью» действия. Видео

Россия обладает ракетой, дальность действия которой, до сих пор недостижима ни для одного конкурента. Об этом заявил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, передаёт РЕН ТВ. Речь идёт об изделии Х-101(Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой). Это стратегическая крылатая ракета «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

При этом, как отмечает RT, Обносов подчеркнул, что Россия - законопослушное государство, а её система ограничений стратегических сил связана с международными обязательствами и находится под жёстким контролем.

Глава корпорации сообщил, что РФ модернизирует свой арсенал после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Обносов заверил, что она сможет «наименее затратными способами» ответить на перспективные ракетные разработки в США. Х-101 уже была опробована во время боевых действий в Сирии, и хорошо зарекомендовала себя.