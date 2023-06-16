Российский «Солнцепек» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого

Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Солнцепек» и отразили наступление ВСУ в районе Новодонецкого в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

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«Наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое ... в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ», — цитирует Чехова РИА Новости.

Сержант действовал под непрерывным огнем противника, отмечает телеканал «360». В результате «мужественных и слаженных» действий экипаж ТОС уничтожил две украинские боевые бронированные машины и ликвидировал несколько десятков солдат ВСУ.

Противник отступил, российские позиции удалось удержать, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Минобороны РФ
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