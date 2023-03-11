Российский прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию ВСУ в тылу РФ

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов сумел предотвратить диверсию в тылу Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Во время движения по маршруту в лесополосе российский прапорщик обнаружил группу хорошо экипированных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что украинские военные готовили диверсию. После доклада командиру уроженец Дагестана атаковал противника, застав его врасплох.

Российские военные уничтожили огневые точки ВСУ шквальным огнем. Российский прапорщик оказал неотложную помощь раненых и начал их эвакуацию.

Ранее военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал оценку проникновению украинских диверсантов в Брянской области, назвав инцидент терактом.

«Никаких «диверсий» или «атак». Может быть, после нападения на Брянскую область пора снова подумать о том, чтобы признать ВСУ и украинские спецслужбы террористическими организациями с соответствующими выводами. У таких преступлений не должно быть срока давности. И ни один виновный не должен уйти от ответственности», - написал он в своем Telegram-канале.



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ФОТО: скриншот видео
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