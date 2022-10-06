Российские войска взяли под контроль населённый пункт Зайцево в ДНР

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в результате наступательных действий российскими военными были уничтожены более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц боевой техники противника.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ сдают позиции на артемовском направлении республики, сообщает Ura.ru.