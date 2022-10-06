Российские войска взяли под контроль населённый пункт Зайцево в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населённый пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Запорожские власти сообщили о максимальном стягивании сил ВСУ в регионе

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в результате наступательных действий российскими военными были уничтожены более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц боевой техники противника.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ сдают позиции на артемовском направлении республики, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУДНРМинобороны РФ
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