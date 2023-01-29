Российские войска вышли на новые рубежи на Донецком направлении
Российская армия продолжает вести наступление на Донецком направлении. ВС РФ вышли на новые рубежи, заняв более выгодные позиции, заявили в Минобороны.
Сообщается, что Южная группировка войск нанесла ВСУ серьезный удар в районе сел Курахово и Антоновка на территории ДНР.
«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч"», — говорится в официальном сообщении.
Также в ведомстве сообщили о ликвидации двух гаубиц М777 производства США и двух самоходок Paladin.
Ранее офицер запаса Виктор Кутырь в беседе с порталом «Украина.ру» спрогнозировал решающий удар России по Украине до февраля-марта.
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