По его словам, российские подразделения уничтожили бронеавтомобиль противника и ликвидировали пять бойцов, отмечает РЕН ТВ.

«Огнем артиллерии поражен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка», — цитирует Гордеева ТАСС.

В результате были ликвидированы пять солдат противника, пишет РИА ФАН.

Начальник пресс-центра также сообщил, что российский комплекс «Пенициллин» обнаружил самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Гвоздика», оружие было уничтожено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б».

