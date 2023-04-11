Российские войска пресекли попытку выхода группы ВСУ к позициям РФ
Российские военные пресекли попытку выхода мобильной огневой группы ВСУ к передовым позициям РФ на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев.
По его словам, российские подразделения уничтожили бронеавтомобиль противника и ликвидировали пять бойцов, отмечает РЕН ТВ.
«Огнем артиллерии поражен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка», — цитирует Гордеева ТАСС.
В результате были ликвидированы пять солдат противника, пишет РИА ФАН.
Начальник пресс-центра также сообщил, что российский комплекс «Пенициллин» обнаружил самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Гвоздика», оружие было уничтожено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru