Российские войска пресекли попытку выхода группы ВСУ к позициям РФ

Российские военные пресекли попытку выхода мобильной огневой группы ВСУ к передовым позициям РФ на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев.

Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ

По его словам, российские подразделения уничтожили бронеавтомобиль противника и ликвидировали пять бойцов, отмечает РЕН ТВ.

«Огнем артиллерии поражен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка», — цитирует Гордеева ТАСС.

В результате были ликвидированы пять солдат противника, пишет РИА ФАН.

Начальник пресс-центра также сообщил, что российский комплекс «Пенициллин» обнаружил самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Гвоздика», оружие было уничтожено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУРегионыСпецоперация

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