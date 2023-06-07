Российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе
Вооружённые силы РФ отразили три атаки украинской армии на Времевском выступе, а также атаку штурмового подразделения ВСУ в районе Новодонецкого, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
В сообщении говорится, что была поражена колонна украинской бронетехники, которая выдвинулась в направлении совхоза «Октябрь». Отмечается, что российские войска уничтожили большую часть бронемашин, а оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.
«На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих и восемь танков, в том числе два колёсных танка АМХ-10 производства Франции», - уточнили в Минобороны РФ.
Ранее российским бойцам сдались трое солдат ВСУ, пытавшиеся пробраться на левобережье Днепра, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru