Российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

В сообщении говорится, что была поражена колонна украинской бронетехники, которая выдвинулась в направлении совхоза «Октябрь». Отмечается, что российские войска уничтожили большую часть бронемашин, а оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.

«На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих и восемь танков, в том числе два колёсных танка АМХ-10 производства Франции», - уточнили в Минобороны РФ.

Ранее российским бойцам сдались трое солдат ВСУ, пытавшиеся пробраться на левобережье Днепра, сообщает RT.

