Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного
Бойцы группировки войск «Восток» отразили несколько атак украинских военных в направлении Урожайного в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.
Чехов уточнил, что противник наступал при поддержке бронетехники, атаки отразили передовые подразделения и артиллерия группировки «Восток». Кроме того, артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ к северу от Владимировки и пункт временной дислокации противника близ Угледара, пишет Ura.ru. Гаубичная артиллерия группировки ликвидировала украинский минометный расчет севернее Никольского, отмечает РЕН ТВ.
«Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного», — добавил Чехов.
Также российские военные с помощью ПЗРК «Верба» уничтожили беспилотник самолетного типа противника «Фурия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru