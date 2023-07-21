Российские военные заняли девять объектов ВСУ на Двуреченском направлении
Российские силы заняли несколько опорных пунктов и наблюдательных постов ВСУ на Двуреченском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами», — цитирует Зыбинского РИА Новости.
Украинские войска потеряли более взвода живой силы, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пишет RT. Кроме того, российские бойцы сбили вертолет Ми-8 в районе Кудьковки, уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» близ Тищенковки и разведывательный беспилотник «Лелека-100» в районе Лимана Первого.
Между тем бойцы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ близ Урожайного, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru