Российские военные уничтожили мост, не позволив ВСУ осуществить подвоз боеприпасов

В сообщении говорится, что по этому путепроводу украинская армия пыталась осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск (Бахмут).

«Ударами авиации и огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное Донецкой народной республики», - добавили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

