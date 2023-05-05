Российские военные уничтожили мост, не позволив ВСУ осуществить подвоз боеприпасов

Вооружённые силы РФ уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны России.

Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» выходит из Артемовска

В сообщении говорится, что по этому путепроводу украинская армия пыталась осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск (Бахмут).

«Ударами авиации и огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное Донецкой народной республики», - добавили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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