Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке

Российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию

По его словам, ракетное подразделение на соледаро-бахмутском направлении атаковало склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ и пункт размещения украинской 28-й механизированной бригады.

Также артиллеристы южной группировки нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово, Авдеевки, пишет Газета.ру. В районе деревни Александро-Шультино было выведено из строя буксируемое артиллерийское орудие M119 производства США, у Дарьевки — 120-миллиметровый миномет, отмечает телеканал «360».

Кроме того, российский спецназ вскрыл ротацию противника на Марьинском направлении и сорвал ее ударом артиллерии и танков, ВСУ понесли потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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