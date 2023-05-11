Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке
Российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
По его словам, ракетное подразделение на соледаро-бахмутском направлении атаковало склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ и пункт размещения украинской 28-й механизированной бригады.
Также артиллеристы южной группировки нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово, Авдеевки, пишет Газета.ру. В районе деревни Александро-Шультино было выведено из строя буксируемое артиллерийское орудие M119 производства США, у Дарьевки — 120-миллиметровый миномет, отмечает телеканал «360».
Кроме того, российский спецназ вскрыл ротацию противника на Марьинском направлении и сорвал ее ударом артиллерии и танков, ВСУ понесли потери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru