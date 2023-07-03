Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в районе Соледара
Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки наступления украинских военных в районе Соледара. Об этом сообщает РИА Новости.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады продемонстрировал корреспонденту агентства снятое с беспилотника видео с подтверждением операции. По словам военного, дрон вскрыл выдвижение противника и занятие им района для наступления с использованием лесопосадок, пишет «Свободная пресса».
«Противник выдвигается для того, чтобы рано утром перейти в наступление, противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение. Примерно группа до 50 человек была уничтожена на 80 процентов», — отметил командир подразделения.
По словам артиллериста, спустя несколько часов российские военные вскрыли еще одну группу ВСУ численностью до 20 человек. Противник выдвигался к Соледару для наступления в первом эшелоне, группа была ликвидирована.
Ранее глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что военные РФ нанесли украинским войскам огневое поражение на трех направлениях, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru