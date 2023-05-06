Российские военные поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

«Нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 ... по районам сосредоточения живой силы и огневых средств», — цитирует Савчука РИА Новости.

В результате контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии, свыше 10 минометных расчетов ВСУ. Также средства противовоздушной обороны уничтожили снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.

Кроме того, российские бойцы вскрыли перемещение украинских 58-й мотопехотной бригады и пятой бригады Нацгвардии в районе Серебрянского лесничества, после удара артиллерии противник понес потери.

