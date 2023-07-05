Российские военные нанесли удары по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

«Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора», — цитирует Астафьева ТАСС.

Также российские силы поразили места дислокации «Кракена» и 24-й механизированной бригады в районе Торецка, пишет Газета.ру. Кроме того, артиллеристы ударили по пункту размещения «Грузинского легиона» в Константиновке, украинскому складу боеприпасов в Веселом, пяти единицам автотехники ВСУ в Северске и Ласточкино.

Астафьев также сообщил, что артиллерия «Юга» ликвидировала самоходки ВСУ «Акация» в Николаевке, 2С7 «Пион» близ Маркова, пушку «Мста-Б» в Остром и 120-миллиметровый миномет в районе Старомихайловки, пишет Ura.ru.

