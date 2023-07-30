Российские военные на 300 метров продвинулись на Купянском направлении в ЛНР

Вооруженные силы России на 300 метров смогли продвинуться в направлении населенного пункта Новоселовский на Купянском направлении в Луганской народной республике. Об этом сообщает Минобороны России 30 июля.

Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении

На 300 метров вглубь обороны противник смогли продвинуться штурмовые отряды Западной группировки войск, сообщили в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что украинская сторона потеряла более 80 военных, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, уточняет РИА Новости.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщило, что украинская армия отправила свои опытные подразделения под Купянск из-за интенсивных боев на участке от Кременной до Купянска.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаВоенныеЛНРМинобороны РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры