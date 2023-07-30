Российские военные на 300 метров продвинулись на Купянском направлении в ЛНР

МО: Москва и Крым атакованы украинскими беспилотниками

СМИ: шесть человек погибли в результате крушения самолета в Канаде

СМИ: в США четыре человека погибли в результате двух аварий на авиашоу в Висконсине

МЧС: девять человек погибли, 67 — пострадали из-за сильного ветра в Приволжском федеральном округе

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье +22…+24, без осадков