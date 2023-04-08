Российские силы выбили украинских военных из укрепрайона на юго-западе Артемовска

По информации издания, на этом месте украинские военные построили рубеж обороны. В настоящее время российские военнослужащие зачищают район.

Накануне в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске. По словам родственников, командиры обманули солдат бригады и отправили их в самую горячую точку. По пути выяснилось, что военнослужащие едут в Артемовск, а не на другое направление, рассказала сестра одного из бойцов.

Ранее «Радиоточка НСН» писала о заявлении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.

