Российские силы выбили украинских военных из укрепрайона на юго-западе Артемовска
Российские военные выбили из укрепрайона на юго-западе Артемовска бойцов ВСУ, сообщает RT.
По информации издания, на этом месте украинские военные построили рубеж обороны. В настоящее время российские военнослужащие зачищают район.
Накануне в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске. По словам родственников, командиры обманули солдат бригады и отправили их в самую горячую точку. По пути выяснилось, что военнослужащие едут в Артемовск, а не на другое направление, рассказала сестра одного из бойцов.
Ранее «Радиоточка НСН» писала о заявлении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru