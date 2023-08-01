Российские силы пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Клещеевки

«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию», — отметил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Политик указал, что подразделения ВСУ на этом участке «уже на последнем издыхании», отмечает RT. Тем не менее, высоты на северо-западе от Клещеевки пока остаются под контролем противника.

Ранее Пушилин сообщил, что Клещеевка находится под контролем российских военных, пишет Ura.ru.

