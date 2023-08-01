Российские силы пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Клещеевки
Российские военные пресекли попытку ВСУ провести ротацию резервов на высотах к северо-западу от Клещеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию», — отметил Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Политик указал, что подразделения ВСУ на этом участке «уже на последнем издыхании», отмечает RT. Тем не менее, высоты на северо-западе от Клещеевки пока остаются под контролем противника.
Ранее Пушилин сообщил, что Клещеевка находится под контролем российских военных, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru