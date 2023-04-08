Российские бойцы захватили опорный пункт на Кременском участке фронта

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и группировки «Отважные» захватили очередной опорный пункт украинских сил на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, военные смогли обнаружить противника благодаря квадрокоптеру. Как только были определены координаты, по опорному пункту отработала артиллерия.

Накануне российские силы выбили украинских военных из укрепрайона на юго-западе Артемовска. По данным СМИ, на этом месте украинские военные построили рубеж обороны. В настоящее время российские военнослужащие зачищают район.

Ранее «Радиоточка НСН» писала о заявлении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости
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