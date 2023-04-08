Российские бойцы захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и группировки «Отважные» захватили очередной опорный пункт украинских сил на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, военные смогли обнаружить противника благодаря квадрокоптеру. Как только были определены координаты, по опорному пункту отработала артиллерия.
Накануне российские силы выбили украинских военных из укрепрайона на юго-западе Артемовска. По данным СМИ, на этом месте украинские военные построили рубеж обороны. В настоящее время российские военнослужащие зачищают район.
Ранее «Радиоточка НСН» писала о заявлении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru