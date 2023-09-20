Российские бойцы уничтожили штурмовиков «Азова» на Краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили штурмовиков запрещенной в РФ террористической организации «Азов» в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.
«Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"», — подчеркнул офицер.
Противник потерял на этом направлении до 50 человек, пишет RT.
Также авиация РФ ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Торского и Серебрянки.
Накануне российские военные отбили три атаки противника на Ореховском направлении, напоминает телеканал «360».
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