Российские бойцы уничтожили штурмовиков «Азова» на Краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили штурмовиков запрещенной в РФ террористической организации «Азов» в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.

Российские войска ударили по боевикам «Азова» в районе Серебрянского лесничества

«Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"», — подчеркнул офицер.

Противник потерял на этом направлении до 50 человек, пишет RT.

Также авиация РФ ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Торского и Серебрянки.

Накануне российские военные отбили три атаки противника на Ореховском направлении, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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