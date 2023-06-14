Российские артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на Донецком направлении

По словам военного, разведчики обнаружили место скопления украинских бойцов: пикап и личный состав, заносящий имущество в ящиках в здание, пишет RT.

«После чего под их [разведчиков] корректировку мы его уничтожили. О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина», — отметил «Аргун» в беседе с РИА Новости.

Ранее артиллеристы Западного военного округа уничтожили позиции ВСУ, которые ранее обстреливали Белгородскую область, напоминает Ura.ru.

