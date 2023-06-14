Российские артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Юг» вместе с наводчиками отдельного разведбатальона «Спарта» уничтожили пикап ВСУ и здание, в котором находилось место дислокации противника, в селе Первомайское на донецком направлении. Об этом сообщил боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун».

Российские войска уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие Белгородскую область

По словам военного, разведчики обнаружили место скопления украинских бойцов: пикап и личный состав, заносящий имущество в ящиках в здание, пишет RT.

«После чего под их [разведчиков] корректировку мы его уничтожили. О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина», — отметил «Аргун» в беседе с РИА Новости.

Ранее артиллеристы Западного военного округа уничтожили позиции ВСУ, которые ранее обстреливали Белгородскую область, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСпецоперация

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