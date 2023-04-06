Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«Огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Зыбинского, военнослужащие также вскрыли и ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении, пишет RT.
Кроме того, в районе Новоселовского и Стельмаховки спецразведка обнаружила три укрытия ВСУ. Объекты уничтожили с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», пишет «Свободная пресса».
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