Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ

«Огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Зыбинского, военнослужащие также вскрыли и ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении, пишет RT.

Кроме того, в районе Новоселовского и Стельмаховки спецразведка обнаружила три укрытия ВСУ. Объекты уничтожили с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры