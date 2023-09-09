Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Группировка войск «Центр» сорвала ротацию украинских военных на краснолиманском направлении, ударив из 152-миллиметровой гаубицы «Д-20». Об этом сообщает Минобороны России.

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Как отметили в ведомстве, во время боевой работы расчет беспилотников группировки вскрыл активное перемещение и ротацию личного состава противника. Координаты позиций ВСУ передали артиллерийским расчетам.

«Артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов», — указали в министерстве.

Ранее российские военные вскрыли попытку ВСУ провести ротацию и движение украинской разведки в районе Вербового, противника ликвидировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:МинобороныВооруженные Силы РФВСУСпецоперация

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