Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
Группировка войск «Центр» сорвала ротацию украинских военных на краснолиманском направлении, ударив из 152-миллиметровой гаубицы «Д-20». Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, во время боевой работы расчет беспилотников группировки вскрыл активное перемещение и ротацию личного состава противника. Координаты позиций ВСУ передали артиллерийским расчетам.
«Артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов», — указали в министерстве.
Ранее российские военные вскрыли попытку ВСУ провести ротацию и движение украинской разведки в районе Вербового, противника ликвидировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru