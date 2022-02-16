Минобороны РФ показало возвращение боевой техники из Крыма

В сюжете, который опубликовало Минобороны, видно как эшелон движется по Крымскому мосту со стороны полуострова. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки. Теперь железнодорожным составом боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы, говорится в сообщении ведомства.

Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил, что учения с применением ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Град» российские военные провели на крымском полигоне Опук.

