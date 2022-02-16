Минобороны РФ показало возвращение боевой техники из Крыма

Минобороны России показало, как военная техника пересекает Крымский мост. Как говорится в сообщении военного ведомства, техника и личный состав подразделений Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации из Крыма после завершения плановых учений.

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В сюжете, который опубликовало Минобороны, видно как эшелон движется по Крымскому мосту со стороны полуострова. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки. Теперь железнодорожным составом боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы, говорится в сообщении ведомства.

Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил, что учения с применением ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Град» российские военные провели на крымском полигоне Опук.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияКрымский Мост
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